İzmir'deki 50 milyonluk rüşvet operasyonunun 77 şüphelisi adliyede - Son Dakika
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İzmir'deki 50 milyonluk rüşvet operasyonunun 77 şüphelisi adliyede

İzmir\'deki 50 milyonluk rüşvet operasyonunun 77 şüphelisi adliyede

İzmir'de, Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik gerçekleştirilen 50 milyonluk rüşvet operasyonunda, aralarında memurların da bulunduğu 77 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 17 gümrük memuru, 1 TSE personeli, 35 gümrük müşavirliği firmasının 40 şirket ortağı/yöneticisi, 15 şirket müdürü ve 47 şirket çalışanı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin işledikleri suçlar tek tek tespit edilmiş ve adli süreç başlatılmıştır.

12.07.2024 17:22
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İzmir'deki 50 milyonluk rüşvet operasyonunun 77 şüphelisi adliyede

Gümrük rüşvetçileri adliyede: Memurlar, şirket müdürleri, şirket ortakları var

İZMİR - İzmir'de, Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik 50 milyonluk rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan aralarında memurlarında olduğu 77 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'deki "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon düzenlenmiş, 77 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik baskında; 17 gümrük memuru, 1 TSE personeli, 35 gümrük müşavirliği firmasının 40 şirket ortağı/yöneticisi, 15 şirket müdürü, 47 şirket çalışanının da yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 139 şüpheli belirlenirken, rüşvet suçuna konu paranın 50 milyon TL olduğu tespit edildi.

Gözaltındaki 77 kişinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında memurlarında olduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İşledikleri suçlar tek tek tespit edildi

Aliağa Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde görevli memurlar ile tespit edilen gümrük müşavirliği çalışanlarının; gümrüklü alanda bulunan konteynerlerde öncelik sağladığı, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin inceleme yapılmaksızın geçirildiği, eksik beyanname ile muayene işleminin yapıldığı veya yapılmış gibi gösterildiği ortaya çıkmıştı.

Yine gümrük memurlarının şifreleriyle ilgisiz kişilerin gümrük işlemlerini yaptığı, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarının işlendiği de tespit edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki 50 milyonluk rüşvet operasyonunun 77 şüphelisi adliyede - Son Dakika

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