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İzmir'deki batan teknenin yeri tespit edildi - Son Dakika
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İzmir'deki batan teknenin yeri tespit edildi

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında meydana gelen tekne faciasında 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Kayıp olan 2 balıkçının arama kurtarma çalışmaları devam ederken, batan teknenin yeri sonar cihazıyla tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin içerisinde insan olup olmadığını kontrol etmek için çalışmalara başladı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İzmir\'deki batan teknenin yeri tespit edildi
30.01.2024 - 16:17,  Güncelleme: 16:24
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Kaybolan balıkçının arkadaşlarına son sözü 'ben yüzeceğim' olmuş

Kaybolan balıkçıların ailelerinin acılı bekleyişi sürüyor

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 5 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı balıkçı teknesinin batmasıyla ilgili kayıp 2 kişinin ailelerinin acılı bekleyişi sürüyor. 1 çocuk babası 34 yaşındaki kayıp kardeşinden sevindirici bir haber beklediklerini belirten ağabey Mehmet Çakır, "Kardeşim de onların yanındaymış kurtulan çocuklar öyle söylüyor. Hatta 'ben yüzeceğim' demiş. Yanlarında ayrılmış ama nereye kadar yüzebildi bizimde bir bilgimiz yok" dedi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi şiddetli rüzgardan dolayı alabora oldu. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. İlk olarak Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildiler. Tedavilerin ardından 5 kişi taburcu edildi.

Kayıp balıkçı 'ben yüzeceğim' demiş

Batan teknede bulunan ve kayıplara karışan Medine Karaduman ile Gökhan Çakır'ı arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik ekiplerince aralıksız sürüyor. Sahil Güvenliğe ait 1 helikopter, 4 bot ve 2 dalgıç timi tarafından çalışmalar devam ederken, kayıp balıkçıların ailelerinin ise acılı bekleyişi devam ediyor.

'Ben yüzeceğim' demiş

Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, kayıp balıkçıların ailelerinin ise endişeli bekleyişi devam ediyor. Kaybolan 2 kişiden birisi olan kardeşi 1 çocuk babası 34 yaşındaki Gökhan Çakır'dan sevindirici bir haber beklediklerini ifade eden ağabey Mehmet Çakır, "Kardeşim sürekli aynı teknede çalışıyordu. Rutin, her gün yaptıkları bir iş. Olay sanırım gece 1-2 civarlarında gerçekleşmiş. Birkaç tanesi orada vefat etmiş. 4-5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarmış. Kardeşim de onların yanındaymış, kurtulan çocuklar öyle söylüyor. Hatta 'ben yüzeceğim' demiş. Yanlarında ayrılmış ama nereye kadar yüzebildi bizimde bir bilgimiz yok. Sahil Güvenlik'ten haber bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı ve buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki batan teknenin yeri tespit edildi - Son Dakika


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