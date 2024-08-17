İzmir'deki yangına müdahale yapılmıyor iddiaları dezenformasyon

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan 'İzmir'deki yangına müdahale yapılmıyor' iddiaları dezenformasyondur" açıklaması yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İzmir'deki yangına müdahale edilmediği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. DMM'den yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor' iddiaları dezenformasyondur. Yangınlara müdahaleler aralıksız devam etmektedir. Yangınların ilk anından itibaren, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yangınlara yapılan müdahaleler hakkında bilgi verilen paylaşımda, "Karşıyaka ilçesi Yamanlar mahallesi yangınına; 5 uçak, 11 helikopter, 127 arazöz, 13 TOMA, 68 su tankeri ve diğer araçlarla birlikte bölgede toplam 596 araç ve 2 bin 965 personel ile müdahale çalışmalarına devam edilmektedir. Sancaklı mahallesinde 170, Doğançay mahallesinde 500, Zübeyde mahallesinde 50, Onur mahallesinde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Beydağ ilçesi Yeniyurt Mahallesi yangınına; İzmir OGM'ye ait 1 uçak, 4 helikopter, 10 kara aracı ile müdahale edilmektedir. Tire ilçesi Eskioba mahallesi saat 19: 05'da başlayan orman yangınına; İzmir OGM'ye ait 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri; belediyelerden 10 ekip, 1 dozer ile müdahale edilmektedir. Bölgede enerji kesintisi sağlanmıştır. Karateke mahallesinde 2 ev, İbni Melek mahallesinde 2 ev tahliye edilmiştir. Bölgeye 1 AFAD ekibi ve İlçe Jandarma ekipleri görevlendirilmiştir. Bayındır İlçesi Yeşilova mahallesi saat 20: 26'da başlayan orman yangınına; İzmir OGM'ye ait 7 arazöz, 3 su tankeri; belediyelerden 10 ekip, 2 su tankeri ile müdahale edilmektedir. Bölgeye 1 AFAD ekibi ve İlçe Jandarma ekipleri görevlendirilmiştir. Yeşilova Mahallesinde 50 hane, 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Elifli Mahallesinde tahliye çalışmaları başlamıştır. İzmir'deki orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. 29 kişinin tedavisi hastanede devam etmektedir. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Ülke genelindeki 72 yangından 45'i kontrol altına alınmış olup 27 yangına ise müdahaleler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA