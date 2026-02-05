İzmir'de ekipler 24 saat görevde - Son Dakika
İzmir'de ekipler 24 saat görevde

İzmir\'de ekipler 24 saat görevde
05.02.2026 17:50  Güncelleme: 17:58
İzmir'de etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarı yaptı. Kent genelinde 412 araç ve 1365 personel ile yağışlara karşı hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca, yarın da kuvvetli sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

İzmir'de son günlerde etkisini artırarak devam eden sağanak yağışlar nedeniyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışlara karşı AKOM koordinasyonunda kent genelinde olası olumsuzluklara karşı 412 araç ve iş makinesi, 200 pompa, 1365 personel ile görev başında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yer istasyonlarından alınan verilere göre, son 6 saatlik süreçte en yoğun yağış Çeşme, Karaburun ve Urla'da ölçüldü. Urla Orman Sahası'nda metrekareye 58,8 kilogram, Seferihisar'da 44,4 kilogram, Karaburun'da 38,5 kilogram, Çeşme'de 33,4 kilogram, Bergama İncecikler Orman Sahası'nda 30,1 kilogram, Menderes Gümüldür'de 29,4 kilogram, Narlıdere'de 28,5 kilogram, Dikili'de 26,9 kilogram, Güzelbahçe'de 26,8 kilogram yağış kaydedilirken, Urla merkezde 35,6 kilogram yağış ölçüldü. Yağışların ilerleyen saatlerde merkez ilçelerde de etkisini artırması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışlara karşı AKOM koordinasyonunda tüm birimleriyle sahada görev yapıyor. Özellikle Çeşme'de yağış şiddetinde kısmi azalma görülürken; İZSU, İtfaiye, Muhtarlık İşleri ve ilçe belediyesi ekipleri koordineli şekilde müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde olası olumsuzluklara karşı 412 araç ve iş makinesi, 200 pompa, 1365 personel ile uzman ekipler görev başında bulunuyor.

Yağışlar yarın da devam edecek

Meteoroloji değerlendirmelerine göre, yarın da yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle alçak kesimler, dere yatakları ve geçmişte su baskını yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşlara çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yağışın etkili olduğu saatlerde dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve su baskını riskine karşı gerekli önlemleri almalarını istedi. Yaşanabilecek olumsuzlukların 153 ve 185 çağrı merkezlerine bildirilmesi çağrısında bulunuldu. Kent genelindeki gelişmeler AKOM tarafından anlık olarak takip edilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 24 saat esasına göre sahadaki çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğal Afetler, Hava Durumu, İzmir

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ekipler 24 saat görevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İzmir'de ekipler 24 saat görevde - Son Dakika
