İzmir Foça'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir Foça'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. İlk kaza Yenibağarası Mahallesi'nde saat 17.15 sıralarında gerçekleşti ve 4 kişi yaralandı. İkinci kaza ise aynı bölgede saat 17.40 sıralarında meydana geldi ve 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

21.07.2024 23:23
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İzmir' in Foça ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 17.15 sıralarında Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan G. (25) idaresindeki 45 M 6588 plakalı araç ile Fevzi S. (47) idaresindeki 35 BZU 809 plakalı araç çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Fevzi S. ile araçlarda bulunan Müjde S. (42), Güler B. (22) ve Barkın K. (25), ambulanslarla Foça Devlet Hastanesine sevk edildi.

İkinci kaza ise, saat 17.40 sıralarında yine aynı bölgede meydana geldi. Berkay Edip S. (23) idaresindeki 35 MEP 02 plakalı araç, Gamze B.'nin (33) kullandığı 35 KF 8754 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Berkay Edip S. ve Gamze B. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Deniz S. (24) ve Arya S. (3) yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Foça'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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