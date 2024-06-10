İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başladı

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İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Bergama ilçesi Bozyerler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz ile müdahaleye başladı.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR