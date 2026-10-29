İzmir'in Menderes, Foça ve Aliağa ilçeleri açıklarında 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'in Menderes, Foça ve Aliağa ilçeleri açıklarında 111 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir\'in Menderes, Foça ve Aliağa ilçeleri açıklarında 111 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Menderes, Foça ve Aliağa ilçeleri açıklarında 27 Ekim 2026'da düzenlenen Sahil Güvenlik operasyonlarında lastik botlardaki 111 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Menderes, Foça ve Aliağa ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda lastik botlar içerisindeki 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Ekim 2026 tarihinde İzmir kıyılarında gerçekleştirdiği denetimler sırasında düzensiz göçmen hareketliliğini tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu farklı saatlerde tespit edilen lastik botlar durdurularak operasyonlar gerçekleştirildi.

Menderes ilçesinde saat 04.30 sıralarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bottaki düzensiz göçmenler belirlendi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesinde saat 08.20 sıralarında Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından tespit edilen bir diğer lastik bot ise Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu. Bu operasyonda da 36 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı ilçede saat 08.35 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen hareketli lastik bot da Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu ve bottaki 21 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Aliağa ilçesinde ise saat 03.20 sıralarında Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bottaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlar sonucunda toplam 111 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik3. SayfaMenderesAliağaGöçmenGüncelİzmirFoçaSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Menderes, Foça ve Aliağa ilçeleri açıklarında 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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