İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın vatandaşların dikkati sayesinde söndürüldü - Son Dakika
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İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın vatandaşların dikkati sayesinde söndürüldü

İzmir\'in Selçuk ilçesindeki yangın vatandaşların dikkati sayesinde söndürüldü

Dünden beri süren yangınla mücadelede, İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yeni yangın vatandaşların dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangına müdahale eden vatandaşlar, yangın tüpleri ve şişe sularla alevlere müdahale etti. Yolda durdurulan belediye tankeri ise alevleri söndürdü.

30.06.2024 12:07  Güncelleme: 12:13
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Dünden beri yangınla mücadelenin sürdüğü İzmir'in Selçuk ilçesindeki yeni yangın, vatandaşların dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın tüpleri ve şişe sularla alevlere müdahale eden vatandaşların yolda durdurdukları belediye tankeri, alevleri söndürdü.

Dün akşam saat 17.00'de çıkan yangında yaklaşık 350 hektar ormanlık alanın kül olduğu İzmir'in Selçuk ilçesinde, yol kenarında yeni bir yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar tarafından ilk müdahale yangın tüpleri ve pet şişe sularla gerçekleşirken, korku dolu anlar yaşandı. Yangına müdahale eden vatandaşlar, yoldan geçen araçları durdurup yangın tüplerinden faydalandı. Pamucak'taki yangına müdahaleden dönen ve şans eseri yoldan geçen belediye tankerinin müdahaleleriyle alevler büyümeden etkisiz hale getirildi.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru ilerlemesi, yapılan müdahale ile engellendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Selçuk, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın vatandaşların dikkati sayesinde söndürüldü - Son Dakika

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