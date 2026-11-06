İzmir Karşıyaka\'da polis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, 1320 hap ele geçirildi

İzmir Karşıyaka'da polis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, 1320 hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka'da 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1320 uyuşturucu hap, metamfetamin, esrar, 2 pompalı tüfek ve 12 bin 125 TL ele geçirildi; şüpheliler emniyete götürüldü.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap, silah ve nakit para ele geçirildi.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün saat 17.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7424 Sokak üzerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 320 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ile esrar maddesi, 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, bir miktar döviz, 12 bin 125 TL ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Yangına sebebiyet vermeden ifadeye yönelik 1 gündür arandığı belirlenen 16 yaşındaki bir şüphelinin de aralarında bulunduğu şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA
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