İzmir Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı\'nda Köpek Katliamı

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İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı'nda belediye görevlileri tarafından onlarca köpeğin katledildiği ileri sürüldü. Telef olan hayvanlar ve o esnada orada bulunan belediye çalışanları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı'nda, onlarca köpek katledildi. Belediye görevlilerinin, bakımını yapamadıkları için hayvanların sularına ilaç kattığı ileri sürüldü. Barınakta yerde yatan çok sayıda köpek ve o esnada orada bulunan belediye görevlileri cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüye çok sayıda vatandaş tepki gösterdi. - İZMİR