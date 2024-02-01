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İzmir Kemeraltı'nda Yangın: İş Merkezindeki İşletme Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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İzmir Kemeraltı'nda Yangın: İş Merkezindeki İşletme Alevlere Teslim Oldu

İzmir Kemeraltı\'nda Yangın: İş Merkezindeki İşletme Alevlere Teslim Oldu

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan iş merkezinin 2. katındaki bir bijuteri işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredeki iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

01.02.2024 11:45  Güncelleme: 11:47
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İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Kızlarağası Hanı karşısında bulunan iş yerinin 2. katında henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın meydan geldi.

Yangın bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızlarağası Hanı'nın hemen karşısında bulunan 871 Sokak'taki iş merkezinin ikinci katındaki bir bijuteri işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık personeli yönlendirildi. Yangın sebebiyle çıkan yoğun duman nedeniyle iş merkezindeki dükkanlar boşaltıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık görevlileri ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı.

Ekipler, alevlere müdahale ederek yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Kemeraltı'nda Yangın: İş Merkezindeki İşletme Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Kemeraltı'nda Yangın: İş Merkezindeki İşletme Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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