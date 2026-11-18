İzmir Konak'ta kazanın ardından bisküvi yiyen yabancı uyruklu kişi kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesindeki Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasının ardından yabancı uyruklu bir kişi, çevredeki kalabalığa aldırış etmeden bisküvi yiyerek kazayı izledi. O anlar kameraya yansırken, kişinin rahat tavırları çevredekilerin ilgi odağı oldu.
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından, yabancı uyruklu bir kişinin olay yerinde bisküvi yiyerek kazayı izlemesi dikkat çekti.
İzmir'in Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası, ilginç anlara sahne oldu. Kazanın ardından çevrede hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar da meraklı gözlerle olup biteni izledi. Bu sırada yabancı uyruklu bir kişinin, çevresindeki kalabalığa ve hareketliliğe aldırış etmeden bisküvisini yiyerek kazayı izlemesi dikkat çekti. Rahat tavırlarıyla çevredekilerin ilgi odağı olan kişinin o anları kameraya yansırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Kaynak: İHA
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