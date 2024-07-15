İzmir Konak'ta Yağış Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili Gözaltı Sayısı 20'ye Yükseldi

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İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 20'ye yükseldi. İl dışında olan diğer şüphelileri yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, geçtiğimiz cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Gözaltı sayısı 20'ye yükseldi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 15'ini gözaltına almış ve sağlık kontrolünün ardından şahıslar dün emniyete getirilmişti. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 20'ye çıkarken, il dışında olan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR