İzmir Menderes'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmir Menderes'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir Menderes\'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

16.07.2024 01:30
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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde çıkan orman yangını, bugün saat 15.57'de fark edildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile yangına müdahale etti.

Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Menderes'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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