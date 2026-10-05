Ödemiş'te jandarma operasyonu: 13 suçtan aranan kadın evin mutfağında gizlendiği bölmede bulundu - Son Dakika
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Ödemiş'te jandarma operasyonu: 13 suçtan aranan kadın evin mutfağında gizlendiği bölmede bulundu

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Ödemiş\'te jandarma operasyonu: 13 suçtan aranan kadın evin mutfağında gizlendiği bölmede bulundu
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Hakkında 13 ayrı suçtan verilmiş toplam 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki A.Ö., İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonucu ele geçirildi. Üç Eylül Mahallesi'ndeki ikamete yapılan baskında, firarinin mutfak bölümündeki gizli bir bölmeye saklandığı görüldü. Gözaltına alınan kadın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 13 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı evin mutfak kısmındaki gizli bölmede yakalandı.

13 AYRI SUÇ KAYDIYLA ARANIYORDU

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 13 ayrı suç kaydı ve toplamda 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ö. (36) isimli kadının Üç Eylül Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.

MUTFAKTAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada evin mutfak bölümündeki gizli bölmede saklanan firari A.Ö., ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelÖdemişEylülİzmirSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ödemiş'te jandarma operasyonu: 13 suçtan aranan kadın evin mutfağında gizlendiği bölmede bulundu - Son Dakika
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