İzmir Şehir Hastanesinde tehdit iddiasıyla tutuklanan zanlı - Son Dakika
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İzmir Şehir Hastanesinde tehdit iddiasıyla tutuklanan zanlı

İzmir Şehir Hastanesinde tehdit iddiasıyla tutuklanan zanlı

İzmir Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddia edilen zanlı, aracında yapılan aramalarda pompalı tüfek, fişek ve bıçak ele geçirilmesi üzerine tutuklandı. Zanlının daha önce serbest bırakıldığı ancak tekrar hastaneye gelerek tehditler savurduğu belirtildi.

24.04.2024 01:26  Güncelleme: 01:28
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İzmir Şehir Hastanesinde "katliam" yapacağını söyleyen ve sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında "beyaz kod" verilen, aracında yapılan aramalarda ise pompalı tüfek, fişek ve bıçak ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce İzmir Şehir Hastanesinde tedavi gören ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen C.Y.'nin (50) dün öğlen saatlerinde pompalı tüfekle hastaneye geleceği ihbarı üzerine hastane polisi ve jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı. Gelen aracı tespit eden polis ve jandarma ekiplerince C.Y. hastane otoparkında etkisiz hale getirildi. Yapılan aramalarda aracın bagajında pompalı tüfek, fişek ve bıçak ele geçirildi. Emniyete götürülen C.Y. buradaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Tutuklandı

Akşam saatlerinde tekrar hastaneye gelen C.Y.'nin "C Blok Kat 9 da katliam yapacağım" demesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildi. Adrese gelen polis ekipleri, acil girişin önünde otoparkta sandalyede oturan C.Y.'nin yanına gitti. Burada polislere 'gırtlak kanseri kontrolü için patoloji örneği verdiğini, 12 saatte bir defa aspire edilmesi gerektiğini ve kendisi ile ilgilenilmediğini' söyleyen C.Y. muhafaza altına alındı. Doktor ve diğer sağlık çalışanlarının kendilerini odaya kilitleyerek "beyaz kod" verdiği ileri sürülen olayda, hastanenin acil nöbetçi doktoru B.G.'nin kendisini tehdit ettiğini söylediği C.Y.'den şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir Şehir Hastanesinde tehdit iddiasıyla tutuklanan zanlı - Son Dakika

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