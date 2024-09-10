Selçuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Selçuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Selçuk\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda metamfetamin, hap, terazi, bong düzeneği ve nakit para ele geçirildi.

10.09.2024 17:55
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İzmir'in Selçuk ilçesinde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla ilçede güvenliği sağlamaya devam ediyor. Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 17 gram metamfetamin, 3 adet hap, 1 adet terazi, 2 adet bong düzeneği ve bin 255 TL nakit para ele geçirildi.

Selçuk'ta geçmiş dönemlerde de görev almış olan ve yakın zamanda Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden tekrar Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Muhittin Murat Yener, göreve gelir gelmez çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte eğitim kurumlarının çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İlçede uyuşturucu ile mücadeleye yoğunlaşan emniyet ekipleri, halkın güvenliğini koruma adına çalışmalarını titizlikle yürütüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Selçuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selçuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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