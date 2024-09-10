Selçuk\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla ilçede güvenliği sağlamaya devam ediyor. Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 17 gram metamfetamin, 3 adet hap, 1 adet terazi, 2 adet bong düzeneği ve bin 255 TL nakit para ele geçirildi.

Selçuk'ta geçmiş dönemlerde de görev almış olan ve yakın zamanda Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden tekrar Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Muhittin Murat Yener, göreve gelir gelmez çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte eğitim kurumlarının çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İlçede uyuşturucu ile mücadeleye yoğunlaşan emniyet ekipleri, halkın güvenliğini koruma adına çalışmalarını titizlikle yürütüyor. - İZMİR