İzmir Tire'de 14 yıldır aranan ve 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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İzmir Tire'de 14 yıldır aranan ve 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

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İzmir Tire\'de 14 yıldır aranan ve 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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İzmir Tire\'de 14 yıldır aranan ve 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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İzmir'in Tire ilçesinde 14 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Kireli Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Firarinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'in Tire ilçesinde cinayet ve uyuşturucu ticaretinden 14 yıldır aranan firari, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İzmir'in Tire ilçesinde, tasarlayarak öldürme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından hakkında toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan Ş.K. (59) düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. İlçe genelinde yürütülen kararlı çalışmalar kapsamında, güvenlik güçleri uzun süredir firari olarak aranan şüphelinin adresini tespit etti. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kireli Mahallesi'ndeki bir eve müşterek operasyon düzenlendi. Adreste saklandığı belirlenen zanlı, güvenlik güçlerinin baskınıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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