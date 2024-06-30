İzmir Torbalı'da Kıraathanede Patlama: 4 Ölü, 35 Yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." - ANKARA