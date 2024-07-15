İzmir Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

3.Sayfa

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 22.50 sıralarında, Urla ilçesi İçmeler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 28 arazöz, 9 su ikmal, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale etti.

Alevler ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR