İzmir Urla'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, saat 16.37'de ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR