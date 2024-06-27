İzmirli Avukat, TESLA Firması Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak

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Bayram tatili için gittiği yurt dışı tatilinde kiraladığı otomobilde kaza yapan İzmirli Avukat, araçtaki teknik sorun nedeniyle duramadıklarını ve kaza yaptıklarını söyleyerek TESLA firması hakkında suç duyurusunda bulunacak.

İzmirli avukat Çağatay Korhan Tokgöz (54), eşi ve 17 yaşındaki kızıyla birlikte bayram tatili için gittiği yurt dışı gezisinde TESLA marka elektrikli otomobil kiraladı. İsviçre Basel Havalimanı'nda kiraladıkları araçla Fransa'ya varan Tokgöz, Colmar şehrinde bulunan bir hediyelik eşya dükkanını görünce yavaşlayıp durmak istedi. Bir anda direksiyonun kilitlendiği öne sürülen araç, frene basıldıkça daha da hızlandı; önce makete daha sonra da park haindeki araçlara ve en son dükkanın duvarına çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan, kapı kolu olmadığı için araçtan dışarı da çıkamayan Tokgöz ailesi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Meydana gelen kazada aracı kullanan Çağatay Korhan Tokgöz'ün omurgasında kırık meydana gelirken, araçta bulunan eşi ve kızı kazayı yara almadan atlattı. Meydana gelen kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Korku dolu anları anlattı

Bu tarz elektronik araçların karşısında bir engel fark ettiğinde yavaşlamaya hatta durmaya programlı olduğuna, ancak bindikleri TESLA'nın daha da hızlanması sonucu kaza geçirdiklerini söyleyen İzmirli hukukçu, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Avukat Çağatay Korhan Tokgöz, "Bayram tatili için yurt dışına gitmiştik. İsviçre'nin Basel Havalimanı'nda bir araç kiraladık. Ben aslında başka bir araç kiralamıştım ancak ellerinde yokmuş. Bu meşhur olan TESLA marka araçtan bol miktarda olduğunu ondan vermek istediklerini söylerler. Biz de kiraladık. Tatilimize başladık; her şey çok güzeldi. 14 Haziran günü Colmar şehrindeki meşhur hediyelik eşya dükkanını gördük. Aracı park etmek için hızımı düşürdüğüm anda araba bir anda kontrolden çıktı. Frene bastığımda durmadı. Mağazanın betondan kurabiye heykeline çarptık ve sonra araç hızlanmaya devam etti. Onun önünde bir araba vardı, ona çarptı durmadı. En son artık oradaki mağazanın kolonuna çarparak durduk. Bütün airbagler patladı ve bu şekilde maalesef bir kaza gerçekleşti" Araçta 17 yaşındaki kızım vardı, eşim vardı, şükür onlarda bir şey yok ama benim omurgada bir kırık var. Kırığın kaynaması için 3 ay korse takacağım" dedi.

"Bir yangın da olabilirdi; araç içinden çıkamadık"

Markanın ürettiği araçlarda güvenlik zafiyeti olduğundan bahseden Tokgöz, araçtan dışarı çıkabilmek için kaza sonrası hiç bir şey yapılamadığının altını çizerek, "Normalde bir kaza gerçekleştirdiği zaman can havli ile ilk önce araçtan dışarı çıkmak istersiniz, kapının kolunu açmak istersiniz. Ama bu arabanın kapı kolu yok. Enteresan bir şekilde düğme yapılmış başka bir yerde. Bu da bir sıkıntı. Ben o kapı kolunu bulup açana kadar da bir zaman geçti. İçeride bir yangın olabilirdi, daha acil bir şey olabilirdi, hayati bir durum meydana gelebilirdi. Benim gördüğüm manevi bir zarar var. Maddi zararlar zaten kiralık araç olduğu için sigorta şirketi tarafından halloluyor. Şimdi hepimiz trafikteyiz ve sonucu çok daha ağır olabilirdi" açıklamasında bulundu.

"Hukuk mücadelesini başlatacağım"

Araçtaki güvenlik sorununun giderilmesi için hukuk mücadelesi başlatacağını söyleyen Tokgöz, "Trafikte olan bu tür araçların üst düzey güvenlik sorunlarının halledilmiş olması, hiçbir güvenlik sorunun olmaması lazım. Bunun için bir hukuki mücadele yapmak gerekiyor. Yani bu araç Türkiye'de, Avrupa'da her yerde satılıyorsa böyle bir riskin sıfır olması lazım. Bu binde bir, on binde bir de olsa risktir; güvenlik riskidir. Böyle bir güvenlik riskinin olmaması ve bertaraf edilmesi gerekir. Paris'te 12 kişinin ölümüyle sonuçlanmış bir kaza meydana gelmiş daha önce. Bu güvenlik sorununun giderilmesi için ben de bir mücadele başlatacağım" diye konuştu. - İZMİR