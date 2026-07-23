İzmit belediyesi soruşturmasında belediye başkanı hürriyet dahil 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmit belediyesi soruşturmasında belediye başkanı hürriyet dahil 20 şüpheli tutuklandı

23.07.2026 21:56  Güncelleme: 21:59
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İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ev hapsi, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Savcılığın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk ettiği 21 şüpheliden aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da yer aldığı 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimlerin Fatih Yaşar, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral olduğu öğrenildi.

Leyla Kıran ve 9 şüpheliye adli kontrol

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Leyla Kıran hakkında hakimlikçe "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı verildi. Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiği diğer 9 şüpheli hakkında ise savcılığın talepleri doğrultusunda adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakılmalarına karar verildi.

Kaynak: İHA

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Ev hapsi, Hürriyet, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit belediyesi soruşturmasında belediye başkanı hürriyet dahil 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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