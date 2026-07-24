İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gizli tanık iddiaları

İstanbul merkezli 5 ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmit Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında ifade veren 'gizli tanık', "Yaklaşık 84 milyon TL'lik ihale, Boğaziçi Katı Atık Yönetimi Limited Şirketi tarafından alınıp, Menderes Cemaloğlu tarafından yönetildi. Bu işin gerçek bedeli 1 milyon 600 bin TL olduğundan dolayı belli paylara bölüp doğrudan şartların sağlanması için Cemaloğlu'nun söz sahibi olduğu Boğaziçi Katı Atık Yönetimine verildi. Belirttiğim bu ihalelerde usulsüzlük yapılmış olup, adrese teslim kişilere verilmiştir. İhalelerin gerçek bedeli aslında bu rakamlar değildir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve İzmit'te yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 30'u yakalanmıştı.

1 milyon 600 bin TL'lik ihale bedelini 84 milyon TL gösterildi iddia edildi

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 'gizli tanık', bildiklerini kimseye iftira atmadan anlatmak istediğini, anlattığı olaylara ise bizzat şahit olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci, Veli Ağbaba'nın ortağıdır. Ağbaba'nın genel ticareti Ekinci tarafından yönetilir. Ayrıca Bayraklı Belediye Başkanını da Süleyman Ekinci belirlemiştir. Ekinci'nin eşi de, Bayraklı Belediyesinde memur olarak çalışmaktadır. Ekinci, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZSU Genel Müdürü ile ortak iş yapmaktadırlar. Ekinci'nin, Ege Yapının ihalelerini Diyarbakırlı iş adamlarına verdiğini, bunun karşılığı dışarıdan para aldığını biliyorum. Veli Ağbaba'nın İzmir iş ayağı Süleyman Ekinci olup, Demirhan Gözaçan ise Özgür Özel'in İzmir'de ki iş ayağıdır. Ayrıca İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı bizzat Veli Ağbaba tarafından belirlenmiştir. İzmir'de düzenlenen ihalelerden biri olan Altinok Otomotiv ve Turizm Ticaret Limited isimli şirket üzerinden almış olduğu 239 milyon 979 bin 904 TL'lik bir iştir. Yaklaşık 84 milyon TL'lik ihale, Boğaziçi Katı Atık Yönetimi Limited Şirketi tarafından alınıp, Menderes Cemaloğlu tarafından yönetildi. Bu işin gerçek bedeli 1 milyon 600 bin TL olduğundan dolayı belli paylara bölüp doğrudan şartların sağlanması için Cemaloğlu'nun söz sahibi olduğu Boğaziçi Katı Atık Yönetimine verildi. Belirttiğim bu ihalelerde usulsüzlük yapılmış olup, adrese teslim kişilere verilmiştir. İhalelerin gerçek bedeli aslında bu rakamlar değildir" ifadelerini kullandı.

"Halk TV Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra ekonomik olarak sıkıntı yaşanmaması için Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ile tanıştırılıp ekonomik olarak güçlendirilmesi hedeflendi"

İfadesine devam eden gizli tanık, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen başka bir ihalede, 164 milyon 720 bin TL'lik işi Cafer Mahiroğlu tarafından alındı. Mahiroğlu'nun şirketi İngiltere'de ikamet eden birinin üzerine gösterildi. Cafer Mahiroğlu ile Yusuf Yadoğlu ortaktırlar. Kendi aralarında fatura alışverişleri de vardır. Halk TV'nin finansman edinmesi ve yönetilmesinden bahsetmek istiyorum; Halk TV Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra ekonomik olarak sıkıntı yaşanmaması için Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ile tanıştırılıp ekonomik olarak güçlendirilmesi hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda Mahiroğlu, Yadoğlu ile ortaklık kurup ihalelere girmeye başladı. İhaleler, Yadoğlu tarafından alınıp, Mahiroğlu'na pay edildi. Belli bir süre geçtikten sonra Araç Bakim Onarım Şirketini Mahiroğlu doğrudan İngiltere'de oturan bir şahıs üzerine kurulup bu şirket üzerinden söz konusu belediyelerden ihaleleri doğrudan kendisi alıp, maddi menfaatini yönetmeye devam etti. Harika Akkaya isimli kişi Halk TV'nin bütün finans ayağını yönetir. İhale süreçlerini de takip eder. Muhittin Böcek'in Halk TV ile ilgili ayrıntılı bilgileri mevcuttur. Halk TV'de çalışan İsmail Saymaz, Halk TV'ye geçiş süreciyle ilgili basında da haberler çıkmıştı. Halk TV'ye geçmesinde 1 milyon euro para alındığını, bu paranın Denizbank'ın Yeşilköy şubesinden işlem yapıldığını duydum. Bu durumdan, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu, Özdemir isimli firmanın hesabından verilmiş olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ayça Akpek Şenay, Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir. Veli Ağbaba tarafından göreve getirilmiştir. Kendisi Veli Ağbaba'nın sevgilisidir"

İfadesine devam eden gizli tanık, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner'in Ulaş Karasu'nun Ankara'da bulunan evinde buluştuklarını öne sürerek, "Bu kişiler Belediyelerden toplanan paraları bu evde toplanıp konuşurlar. Ulaş Karasu bu şahısların para anlamında tabiri caizse kasalarından biridir. Özgür Özel'in özel kalem müdürü Gülen Göksu Ercan aslında Genel Başkan'ın sevgilisidir. Bu kişiyle ilişkileri vardır. Özgür Özel'in Ankara İncek'te bulunan konutunun alım, kiralama, iç dizaynının Veli Ağbaba tarafından organize edildiğini biliyorum. Veli Ağbaba'nın ise Ayça Akpek Şenay ile ilişkisi vardır. Ayça Akpek Şenay, Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir. Veli Ağbaba tarafından göreve getirilmiştir. Kendisi Veli Ağbaba'nın sevgilisidir. CHP'nin 38. Olağan Kurultayından bahsetmek istiyorum. İlker Uluer isimli kişi, Kurultay gününde para ilişkilerini yönetmiştir. Para dağıtımı delegelere bu kişi üzerinden yapılmıştı. Delegelerin otel konaklamaları, cep harçlıkları bu kişi tarafından sağlanmıştı. Özkan Deniz, İbrahim Şahin isimli kişiler Etimesgut Kurultay Delegesi olup Turgut Koç tarafından para verilerek, Özgür Özel'e oy verilmesi sağlandı. Bu iki isim dışında Umut Sapan ve Mehmet Ayıp Demirbüken isimli Kurultay üyeleri de menfaat karşılığında Özgür Özel'e oy verilmesi sağlandı. Baki Aydöner isimli kişi Ekrem İmamoğlu'na yakın olup, delegelere para dağıtarak kurultayda Özgür Özel'e oy verilmesini sağladı. Rıza Akpolat isimli kişi adına İlker Uluer, kurultay delegeleri ile görüşmelerini sağladı ve bu görüşmelerde menfaat karşılığı Özel'e oy verilmesi sağlandı. İstanbul'da kurultay delegelerinin dizayn edilmesini üç kısma ayırdılar, bir bölgeyi Kemal Çebi, bir bölgeyi Onursal Adıgüzel, bir bölgeyi ise Özgür Çelik ve Rıza Akpolat dizayn etti. Bu isimlerin en tepesinde ise Ekrem İmamoğlu söz sahibiydi. Bu kişiler kurultay delegelerinin yakınlarını belediyede işe alarak Özgür Özel'e oy verilmesini sağladı" dedi.