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İzmit'in meşhur köftecisini eski ortağı vurdu - Son Dakika
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İzmit'in meşhur köftecisini eski ortağı vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meşhur köfteci dükkanının sahibi, eski ortağı tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Olayın alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı ortaya çıktı. Şüpheli yakalandı.

İzmit\'in meşhur köftecisini eski ortağı vurdu
14.12.2023 - 03:57,
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İzmit'in meşhur köftecisini eski ortağı vurmuş

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meşhur köfteci dükkanının sahibini pompalı tüfekle bacağından vuran şüpheli yakalandı. Şüphelinin, dükkan sahibinin eski ortağı olduğu, olayın alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Bulvarındaki bir köfteci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. ile dükkan sahibi Hakan S.arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.G., yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartarak Hakan S.'ye ateş etti. Sol bacağından vurulan Hakan S. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hakan S., hastaneye götürüldü. Hakan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde B.G. yakalandı. İkili arasındaki tartışmanın alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı öğrenildi. B.G. ile Hakan .S'nin ise eskiden ortak olduğu öğrenildi. Öte yandan B.G.'nin olaydan önce Hasan .S'yi telefonla arayarak tehdit ettiği bildirildi. B.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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Olay, Güvenlik, Hastane, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'in meşhur köftecisini eski ortağı vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'in meşhur köftecisini eski ortağı vurdu - Son Dakika
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