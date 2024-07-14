İzmit'te 69 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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İzmit'te 69 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 69 yaşındaki Mustafa Kara, yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.07.2024 20:13
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 69 yaşındaki bir kişi yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Hekimoğlu Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve giren yakınları Mustafa Kara'yı (69) yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Kara'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Mustafa Kara'nın yalnız yaşadığı, dün akşam saatlerinde ise evinde yakınlarıyla vakit geçirdiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te 69 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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