İzmit'te yangın sonrası tepki çeken manzara - Son Dakika
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İzmit'te yangın sonrası tepki çeken manzara

İzmit\'te yangın sonrası tepki çeken manzara
23.06.2026 17:00  Güncelleme: 17:11
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki atık kirliliği dikkat çekerken, muhtar yetkililere tepki gösterdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken, bölgedeki atık kirliliği dikkati çekti. Söndürme çalışmalarına katılan Yenimahalle Muhtarı Gökhan Lençper, İzmit Belediyesi yetkililerine tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İnkılap Caddesi mevkisinde bulunan ağaçlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yanan alanda lastik, naylon, inşaat molozları, çöpler ve parçalanmış mobilyalar gibi çok sayıda atığın bulunduğu görüldü.

"Senede en az 2-3 kez yangın çıkıyor"

Söndürme çalışmalarına katılarak ekiplere destek veren Yenimahalle Muhtarı Gökhan Lençper, bölgenin durumuna ve atık sorununa tepki gösterdi. Söz konusu alanda her yıl benzer olayların yaşandığını vurgulayan Lençper, "Bu görmüş olduğunuz yer, İnkılap Caddesi sonu baraj mevkisi. Burada senede en az 2-3 kez yangın çıkıyor. Bunu bütün yetkililere söylememize rağmen bu zamana kadar bir çözüm bulamadık" dedi.

"Yetkilileri göreve davet ediyoruz"

Bölgenin İzmit Belediyesinin sorumluluk alanında olduğunu söyleyen Lençper, şunları kaydetti:

"Kaç kez buraya başkan yardımcıları, gerekli müdürler geldi ama çözüm olarak hiçbir şey bulunamadı. Biz defalarca çözüm önerisinde bulunduk. 'Kayar kasa konteyner koyun, insanlar burada bu çöpü içine atsın siz de kamyonla alıp götürürsünüz' dedik ama ne yazık ki bizim söylediğimiz hiçbir şeye yaramadı. Kaç hektar alan yandı ne yazık ki bilemiyoruz. Devletin şu anda yaklaşık 20 tane itfaiyesi, ekibi müdahale halinde. Yetkilileri göreve davet ediyoruz." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Kocaeli, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te yangın sonrası tepki çeken manzara - Son Dakika

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