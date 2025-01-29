İzmit\'te Balkondan Düşen Adam Yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balkondan düşen genç adam yaralandı.

Olay, Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Caddesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. kattaki dairenin balkonundan düşen M.Ö. (30) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - KOCAELİ