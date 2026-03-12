İzmit'te Cinsel İstismar İddiası: Kadın Sanığı Öldürdü - Son Dakika
İzmit'te Cinsel İstismar İddiası: Kadın Sanığı Öldürdü

İzmit\'te Cinsel İstismar İddiası: Kadın Sanığı Öldürdü
12.03.2026 20:03
Sümeyye M., cinsel istismarcısını adliye önünde bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisine cinsel istismar uyguladığını iddia ettiği kişiyi adliye önünde öldüren kadın tutuklandı.

İddiaya göre, Emrah Çeliksoy, 2020 yılında yakın arkadaşı Ahmet Furkan Ö'nün o dönemde nişanlısı olan Sümeyye M.'ye (25) cinsel istismarda bulundu. Korktuğu için bu durumu sakladığını ileri süren kadın, Çeliksoy'dan gelen mesaj üzerine evlendiği eşi Ahmet Furkan Ö'ye yaşananları anlattı. Bunun üzerine 31 Temmuz 2025 tarihinde Emrah Çeliksoy ile Ahmet Furkan Ö. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Çeliksoy, Ahmet Furkan Ö.'yü göğsünden bıçaklayarak eve kaçtı. Ahmet Furkan Ö.'de peşinden giderek tüfekle ateş açtı. Gözüne saçma isabet eden Çeliksoy, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çeliksoy, sol gözü hiç görmezken sağ gözünde ise görme kaybı yaşandı. Olayın ardından tedavi altına alınan Ahmet Furkan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tecavüz iddiası

Emrah Çeliksoy hakkında "yaralama", Ahmet Furkan Ö. hakkında ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Olaya ilişkin tutuklu ve tutuksuz sanık dün mahkeme karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen tanık Sümeyye M., Emrah Çeliksoy'un kendisine tecavüz ettiğini, Ahmet Furkan Ö'ye bu durumu anlattığını ve silahlı bıçaklı olayın bu sebeple yaşandığını söyledi. Bu durumun eşine söylemesi sonrasında ise boşandıklarını ifade etti.

Tutuklandı

Duruşma sonrası Sümeyye M., adliyenin karşısında aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan kadın, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

