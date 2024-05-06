İzmit'te fabrikada pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmit'te fabrikada pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi hayatını kaybetti

İzmit\'te fabrikada pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir fabrikada, yeni alınan ve kurulan pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi Necmi Ş., hayatını kaybetti. Olayın ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Ş., hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.05.2024 09:40
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikaya yeni alınan ve kurulan pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki plastik parça üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi Ş. fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında aniden çalışan makineye sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri Necmi Ş'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necmi Ş., ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi Ş. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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