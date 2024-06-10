İzmit'te Gelin Alma Konvoyunda Elektrik Kablosu Koptu - Son Dakika
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İzmit'te Gelin Alma Konvoyunda Elektrik Kablosu Koptu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşen gelin alma konvoyunda havaya açılan ateş sonucunda elektrik kablosu koptu. Yanan kablolardan yükselen alevler büyük panik yarattı. Ekiplerin müdahalesiyle elektrik kesintisi giderildi ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

10.06.2024 12:18
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde konvoyla gelin almaya gelenlerin havaya ateş açması neticesinde elektrik kablosu koptu. Yanan kablolardan yükselen alevler korkuttu.

Karadenizliler Mahallesi'nde konvoyla gelin almaya gelenler havaya ateş attı. Havaya açılan ateş sonucunda kurşun elektrik kablolarına isabet etti. Yaşanan olay sebebiyle kablolardan alevler yükseldi, vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Yaşanan olay nedeniyle mahallelinin elektriği kesildi. Ekiplerin kabloyu onarması sonrasında mahalleye yeniden elektrik verildi. Olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Gelin Alma Konvoyunda Elektrik Kablosu Koptu - Son Dakika

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