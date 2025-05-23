Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat alanında çalışırken merdivenden düşen işçi, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarıldı.
Olay, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İşçi İ.Ö., çalıştığı sırada merdivenden beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, bulunduğu noktadan vinç yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ö.'nün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmit'te İnşaat İşçisi Merdivenden Düştü - Son Dakika
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