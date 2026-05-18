İzmit'te korkutan manzara havadan görüntülendi: "Bizi hayal kırıklığına uğrattı"
İzmit'te korkutan manzara havadan görüntülendi: "Bizi hayal kırıklığına uğrattı"

18.05.2026 19:47  Güncelleme: 20:09
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. 5 bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, 56 vatandaş evlerinden çıkarıldı. Vatandaşlar İzmit Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaattaki temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 5 bina tahliye edilirken, bölge havadan görüntülendi. Evlerinden çıkarılan 56 vatandaştan Nazlı Maral, duruma tepki göstererek, "İzmit Belediyesi gerçekten bizi çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta yürütülen bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler güvenlik şeridi çekerek, çevrede geniş çaplı önlem aldı. Meydana gelen toprak kayması nedeniyle tehlike oluşturabileceği değerlendirilen ve kat sayıları 2 ile 3 arasında değişen 5 bina, ekipler tarafından tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye kararı üzerine evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlardan birinin kedisiyle, bazılarının ise yanlarına alabildikleri acil eşyalarla sokağa çıktıkları görüldü. Evlerine giremeyen mahalle sakinlerinin dışarıdaki endişeli bekleyişi devam ederken, bölgedeki güvenlik önlemleri ve uzman ekiplerin incelemeleri sürüyor.

"İzmit Belediyesi gerçekten bizi çok büyük hayal kırıklığına uğrattı"

Evlerinden tahliye edilen vatandaşlardan Nazlı Maral, İzmit Belediyesine tepki göstererek, "Bir insan hayatı nasıl hiçe sayılır siz de bakarak görebilirsiniz. Olay olalı yaklaşık 2,5 saat oldu. Belediye ekipleri yeni geldi. Hiçbir açıklama yok. Bu insanların kafalarında soru işaretleri var. İnsanlar bir anda evlerinden çıkarıldıkları için açıklamaya ihtiyaçları var. Müteahhit 'Ben proje çizdirmeye gidiyorum, benlik bir şey yok' diyor. Belediye ekipleri yeni geldi. Onlar da 'Bizlik bir şey yok, haberimiz olmadan proje dışına çıkılmış' diyor. İzmit Belediyesi gerçekten bizi çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

"İnsanlar çözüm ve açıklama bekliyor ama hala yok"

Tüm vatandaşların bir açıklama beklediğini ifade eden Maral, "Her şeyden önce bu insanlar bir açıklama bekliyor. Şurada bir ölüm mü olmalıydı? Şu anda 5 bina boşaltıldı, toplam 56 kişi yaşıyordu. İnsanlar çözüm ve açıklama bekliyor ama hala yok. Bilgi de gelmedi, herkes tanıdıklarında kalacak. Bizim barınmadan ziyade bu hale gelene kadar belediye neredeydi, hiç mi kontrol etmedi? Bu insanlar bununla ilgili bir açıklama istiyor" diye konuştu.

Evlerinden tahliye edilen vatandaşların konukevlerinde ya da yakınlarının yanında konaklayacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Belediye, Yaşam, Son Dakika

