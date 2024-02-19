Kocaeli İzmit'te kafede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te kafede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli İzmit\'te kafede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan kavgada, küfür yüzünden çıkan tartışma sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kafe geçici olarak kapatıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.02.2024 22:29
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede küfür yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'taki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, O.Ö. ve A.E. ile bir başka masada oturan şahıslar arasında küfür etme sebebiyle tartışma çıktı. Büyüyen olayda darp edilen O.Ö. ve A.E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine kafeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.Ö. ve A.E, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kafede kavga sırasında bazı camların kırıldığı görüldü. Kafe geçici olarak kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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