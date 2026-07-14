İzmit\'te Kasten Öldürmeye Teşebbüs Davası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2022 yılında bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından iki sanık yeniden yargılandı. Mahkeme heyeti, bozma ilamına uyarak bir sanığın iki kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine, beraat kararı bozulan diğer sanığın ise aynı suçtan 11 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay, 19 Haziran 2022 tarihinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Mertcan Pekatik (22), arkadaşları Burak D., Cemal B., Mert E. ile eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra Burak D., Cemal B., Mert E. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında 3 kişi de çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. O esnada tuvalette olan Mercan Pekatik, durumu öğrenince arkadaşlarının yanına dışarı gitti.

Mertcan ile arkadaşları, mekanın 50 metre uzağındaki ara sokakta çiğ köfteci Selçuk Seis ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Selçuk Seis, tabanca ile 4 el ateş açtı. 2 merminin isabet ettiği Mertcan Pekatik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Seis ile kavga sırada yanında olan Onurcan Güldağ, Onur A. ve Sedat K. gözaltına alındı. Selçuk Seis tutuklanırken, diğer sanıklar serbest bırakıldı.

Karar verilmişti

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Aralık 2023'te görülen karar duruşmasında Selçuk Seis, "kasten öldürme" suçundan müebbet, maktulün 3 arkadaşına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuksuz sanıklar Onur A., Mustafa K., Onurcan Güldağ ve Sedat K. da delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, Selçuk Seis'in, Burak D. ve Cemal B.'ye yönelik cezasının bozularak beraatini, yerel mahkemede beraat eden Onurcan Güldağ'ın ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını isteyerek dosyayı Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesine geri göndermişti.

Yargıtay'a uyulması talep edildi

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Onurcan Güldağ ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, sanık Selçuk Seis Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada söz verilen sanıklar, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulup uyulmaması hususunu mahkemenin takdirine bıraktı. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında Yargıtay kararına uyulmasını talep etti. Sanık Onurcan Güldağ ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Yargıtay'ın bozma ilamına uyan mahkeme heyeti, sanık Selçuk Seis'in, müştekiler Burak D. ve Cemal B.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine, Onurcan Güldağ'ın ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi. - KOCAELİ