İzmit'te Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kaza Yaptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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İzmit'te Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonucunda her iki araçta da hasar meydana geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

21.06.2024 12:42
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Kandıra yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Y. idaresindeki 34 FFG 218 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçtiği sırada 41 SE 886 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan 34 FFG 218 plakalı otomobil, ağaca çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Eray Y., Ceren Y., Haydar Y., Yeliz Y. ve İbrahim U'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kaza Yaptı: 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kaza Yaptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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