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İzmit'te kıyma makinesine sıkışan şahıs itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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İzmit'te kıyma makinesine sıkışan şahıs itfaiye tarafından kurtarıldı

İzmit\'te kıyma makinesine sıkışan şahıs itfaiye tarafından kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranda çalışan F.K., elini kıyma makinesine sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan F.K., hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

31.01.2024 19:33
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı esnada elini kıyma makinesine sıkıştıran şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Serdar Mahallesi Sekapark mevkiinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın personeli F.K. mutfak kısmında bulunan kıyma makinesiyle çalıştığı esnada sağ elini makineye sıkıştırdı. Kıyma makinesinin çalışması durdurulurken, F.K.'nın iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri F.K.'nın elini sıkıştığı makineden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince eli makinden çıkartılan F.K., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmit'te kıyma makinesine sıkışan şahıs itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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