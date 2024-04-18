Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir markette büyük yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İzmit 42 Evler mahallesinde bulunan bir markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmit'te market yangını: İtfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
Ordu'nun Ünye Limanı'nda çimento yüklü kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası tahliye edilen 13 mürettebat, ilçedeki otellere yerleştirildi. Yangının trafodan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli, 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, İranlı olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir markette çıkan yangında bin 350 metrekare kapalı alan tamamen yandı. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?