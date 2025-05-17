İzmit'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmit'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmit\'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

18 yaşındaki Enes Ağaç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti, cenazesi toprağa verildi.

17.05.2025 20:22
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, Enes Ağaç (18) idaresindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç ile çarpıştı. Kazada Enes Ağaç ile motosikletteki yolcu K.K. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enes Ağaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan K.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Enes Ağaç'ın cenazesi, Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Tavşantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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