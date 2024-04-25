İzmit'te Otomobil Beton Bariyere Çarptı, 3 Kişi Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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İzmit'te Otomobil Beton Bariyere Çarptı, 3 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

İzmit\'te Otomobil Beton Bariyere Çarptı, 3 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil beton bariyere çarparak takla attı. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Araç parçalanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

25.04.2024 23:39
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarparak takla attı. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Akarca Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 16 AND 160 plakalı Peugeot marka otomobil, önce beton bariyerlere çarptı ardından takla atarak ters durdu. Kazayı gören vatandaşlarında yardımıyla sürücü C.S. ile ile 2 kişi araçtan çıkarıldı. Araçta bulunan 3 kişinin burnu bile kanamazken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek istenen 3 kişi, durumlarının iyi olduğunu söyleyerek teklifi reddetti.

Kaza sebebiyle araç parçalanırken, kimsenin yara almaması herkese rahat nefes aldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Otomobil Beton Bariyere Çarptı, 3 Kişi Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika

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