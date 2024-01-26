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İzmit'te otomobil refüje çarptı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te otomobil refüje çarptı: Sürücü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle başını ön cama çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda ön camın kırıldığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmit\'te otomobil refüje çarptı: Sürücü yaralandı
26.01.2024 - 13:14,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle başını ön cama çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 Karayolu yan yol bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki 61 AAY 855 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü başını ön cama çarparak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle ön camın kırıldığı görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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D-100 Karayolu, Kocaeli, Körfez, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te otomobil refüje çarptı: Sürücü yaralandı - Son Dakika


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