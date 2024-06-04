İzmit'te Şüphelilerin Üzerinde 255 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmit'te Şüphelilerin Üzerinde 255 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan bir operasyonda, şüpheli 2 kişinin üzerinde 255 gram bonzai maddesi bulundu. Şahıslar uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

04.06.2024 20:54
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şüpheli 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 255 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce İzmit ilçesinde şüphe üzerine 2 şahıs durdurularak üzerleri arandı. D.K ve M.E.T isimli şahların üzerinde yapılan aramada 255 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Şüphelilerin Üzerinde 255 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Şüphelilerin Üzerinde 255 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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