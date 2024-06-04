İzmit'te Şüphelilerin Üzerinde 255 Gram Bonzai Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şüpheli 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 255 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce İzmit ilçesinde şüphe üzerine 2 şahıs durdurularak üzerleri arandı. D.K ve M.E.T isimli şahların üzerinde yapılan aramada 255 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı. - KOCAELİ