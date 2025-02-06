Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 adreste yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçları ile mücadele çalışması başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün İzmit ilçesinde 5 adreste arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 3 kilo 25 gram kubar esrar, 120 gram skunk, 46 gram bonzai, 7 kök kenevir bitkisi ve muhtelif iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olay ile ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmit'te Uyuşturucu Baskını: 4 Gözaltı - Son Dakika
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