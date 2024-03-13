Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkan iş makinesi bariyere çarpıp refüje devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. idaresindeki iş makinesi yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iş makinesi refüje devrildi. Sürücü E.Ü. ve B.K. isimli yolcu yan vaziyette duran iş makinesinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbara bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. İş makinesinden çıkartılan E.Ü. ve B.K. sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza sebebiyle polis ekiplerince trafikte araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. İş makinesini çekici vasıtasıyla refüjden kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmit'te yağmur sebebiyle iş makinesi kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkan iş makinesi bariyere çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Olay sonrasında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alındı. Trafik ise kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlandı.
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