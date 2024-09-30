İzmit\'te Yaşlı Adam Pencereden Düştü

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 75 yaşındaki adam, 8 katlı binanın 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Akpınar Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın 5. katındaki dairede yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Bilsin pencereden düştü. Bilsin'in bahçeye düştüğünü gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın intihar ettiği ihtimali üzerinde de durulduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ