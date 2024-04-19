Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bin 250 metrekare kapalı alana sahip markette çıkan yangın sonrası oluşan tahribat görüntülendi.
Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde dün saat 14.00'da bin 250 metrekare kapalı 100 metrekaresi açık alanda sahip toptan perakende satış yapan zincir markette bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden market çalışanları ve müşteriler panikle dışarıya çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede marketin tamamına sirayet etti. Alevler marketin yanında bulunan İzmit Belediyesi'nin 2 katlı 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ne de sıçradı. Bölgeye çevre ilçelerden sevk edilen 36 araç ve 91 itfaiye personelinin teleskobik merdiven vasıtasıyla havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Ekipler ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Öte yandan, market ve belediye binasında oluşan tahribat görüntülendi. Küle dönen market ürünleri görülürken, 3D yazıcıların ve bilgisayarların da hasar aldığı bildirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede incelemede bulunurken, etrafta oluşan su birikintilerinde sivrisinek oluşumunu engellemek için ilaçlama çalışması gerçekleştirecek. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmit'teki Market Yangınında Oluşan Tahribat Görüntülendi - Son Dakika
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
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