İznik Gölü'nde Jet Ski Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Sosyal Medya Paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İznik Gölü'nde Jet Ski Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Sosyal Medya Paylaşımı

İznik Gölü\'nde Jet Ski Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Sosyal Medya Paylaşımı

Bursa'nın İznik Gölü'nde jet ski kazası sonucu hayatını kaybeden Kübra Özdemir'in sosyal medya paylaşımı sevenlerini derinden etkiledi. Özdemir'in, 1 hafta önce kendisine mezar olan gölün yanında çektiği video ve paylaştığı şarkı, hüzünlü anılar bıraktı.

24.06.2024 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiden düşüp hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan gölün yanında video çeken genç sevenlerini hüzünlendirdi.

Bursa'nın İznik Gölünde serinlemek için gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye binmek istedi. Bindikleri jet skiyle birlikte tur atmaya başlayan 25 yaşındaki kız, dengesini kaybederek suya düştü. Ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi.

İhbar üzerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kübra Özdemir'den geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan göl kenarında video çeken Özdemir, paylaştığı şarkıyla da sevenlerini hüzünlendirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, İznik Gölü, Bursa, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İznik Gölü'nde Jet Ski Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Sosyal Medya Paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15’e yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
08:46 Yeni savaş kapıda Gazze’yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:14 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’tan ayrılıyor Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor
10:12 Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
10:05 Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
10:04 Edirne’de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor Edirne'de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor
09:42 Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 10:52:58. #1.12#
SON DAKİKA: İznik Gölü'nde Jet Ski Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Sosyal Medya Paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement