İznik Gölü'nde Jet Ski Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kız Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi - Son Dakika
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İznik Gölü'nde Jet Ski Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kız Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

İznik Gölü\'nde Jet Ski Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kız Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Bursa'nın İznik Gölü'nde jet ski turu sırasında düşerek hayatını kaybeden 25 yaşındaki Kübra Özdemir, gözyaşları içinde toprağa verildi. Arkadaşları tarafından fark edilemeyen genç kız için yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı ve ardından Hasköy Mezarlığı'nda defnedildi.

24.06.2024 18:08
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Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiden düşerek hayatını kaybeden 25 yaşındaki Kübra Özdemir gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bursa'nın İznik Gölü'nde arkadaşları ile beraber jet ski turu atan Kübra Özdemir, dengesini kaybederek suya düştü. Olup biteni anlamayan arkadaşları suya baktığında genç kızı göremedi. İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdemir'i bulmak için seferber oldu. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce suya atladı. Sudan çıkarılan Özdemir'e kurtarma botunda kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Özdemir'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan 25 yaşındaki genç kızın cansız bedeni, Yunuseli TOKİ Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Hasköy Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Kübra Özdemir'in annesi ile beraber İznik'te bulunan bir otelde çalıştığı ve 3 kardeşin ortancası olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İznik Gölü'nde Jet Ski Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kız Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi - Son Dakika

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