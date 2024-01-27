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İznik'te arıza yapan tır alev alev yandı - Son Dakika
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İznik'te arıza yapan tır alev alev yandı

Bursa'nın İznik ilçesinde arıza yapınca sürücüsünün yol kenarına bırakıp tamirci aramaya gittiği tır alev alev yandı. Tırın motor kısmından çıkan yangın kısa sürede benzin deposu ile dorse kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak tır kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İznik\'te arıza yapan tır alev alev yandı
27.01.2024 - 12:05,
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Bursa'nın İznik ilçesinde arıza yapınca sürücüsünün yol kenarına bırakıp tamirci aramaya gittiği tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, İznik Narlıca yolu üzerinde seyreden 42 AOD 857 dorse plakalı tır arıza yapınca sürücüsü yol kenarına bırakıp köye tamirci aramaya gitti. O sırada motor kısmından alev alan tırdaki yangın kısa sürede benzin deposu ile dorse kısmına ulaştı. Alev topuna dönen tırı görenler jandarmayı ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler alevlere kısa sürede müdahale etse de, tırı kullanılmaz hale gelmekten kurtaramadı. Jandarma ve itfaiye ekipleri çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İznik'te arıza yapan tır alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznik'te arıza yapan tır alev alev yandı - Son Dakika
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