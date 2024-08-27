İznik'te çıkan orman yangınına 6 uçak ve 3 helikopter müdahale ediyor - Son Dakika
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İznik'te çıkan orman yangınına 6 uçak ve 3 helikopter müdahale ediyor

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Bursa'nın İznik ilçesinde çamla kaplı ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 6 uçak, 3 helikopterin yanı sıra 52 araç ve 159 personelle yangına müdahale ediliyor. Bölgedeki 4-5 köyün camisinden yangın yerine sulama tankeri sevk edilmesi için de anonslar yapılıyor. Rüzgarın şiddetini azaltması ise ekiplerin işini kolaylaştırıyor.

27.08.2024 19:09
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İznik'te çıkan orman yangınına 6 uçak ve 3 helikopter müdahale ediyor

Yangın bölgesi havadan görüntülendi

Köy camilerinden bölgeye sulama tankeri sevk edilmesi için anonslar yapılıyor

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde çamla kaplı ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 6 uçak, 3 helikopterin yanı sıra 52 araç ve 159 personelle yangına müdahale ediliyor. Bölgedeki 4-5 köyün camisinden yangın yerine sulama tankeri sevk edilmesi için de anonslar yapılıyor. Rüzgarın şiddetini azaltması ise ekiplerin işini kolaylaştırıyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, havadan etkili müdahale ile kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade ettiler.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Tacir Mahallesi ile Mecidiyeköy Mahallesi arasındaki çam ormanlarında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Sık ormanlık alandaki yangına İznik Orman ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ancak yangının büyümesi üzerine Bursa'dan da takviye istendi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 6 uçak, 3 helikopter, 52 araç ve 159 personelle yangını söndürme çalışmasının sürdüğünü ifade ettiler.

Yakındaki Elbeyli, Tacir, Ömerköy'de de camilerden bölgeye sulama tankeri sevk edilmesi istendi. Bölgedeki çiftçiler de yangını söndürmek için seferber oldular.

Yetkililer, yangına İznik'in güney batı kısmında yoğun hava desteğiyle müdahalenin sürdüğünü, rüzgarın şiddetini azaltmasının işlerini kolaylaştırdığını ifade ettiler.

Öte yandan yangın bölgesi de İHA'nın dronu ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İznik'te çıkan orman yangınına 6 uçak ve 3 helikopter müdahale ediyor - Son Dakika

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